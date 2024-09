Caxias do Sul terá evento para premiar bebidas à base de uva

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias do Sul promove, no sábado (28), em parceria com o Comitê Organizador e Rede de Vinícolas (Revinsul), a premiação do 27º Concurso dos Melhores Vinhos, Sucos de Uva e Espumantes de Caxias do Sul - Safra 2024. No total, 102 troféus serão entregues a partir das 19h30, no Salão de São Romédio, onde depois será realizado jantar dançante animado pelo Musical União. Nesta edição, o número de amostras inscritas bateu recorde, com 324.

Participam do concurso 33 cantinas, que concorrem a prêmios em 15 categorias: branco, rosado e tinto de mesa; branco, rosado e tinto vinífera; branco, rosado e tinto vinífera engarrafado; vinho de mesa seco engarrafado; vinho de mesa suave; sucos de uva (divididos em branco e rosado; ou tinto); e espumantes (divididos em brut/ extrabrut/ nature; e moscatéis). Pelo terceiro ano consecutivo, será entregue o Prêmio Pipa Destaque para a amostra de vinho a granel com pontuação igual ou maior que 89,0 pontos, que corresponder ao lote com maior volume em litros.

As amostras premiadas poderão comercializar os produtos com o selo do concurso. Os vinhos, sucos e espumantes foram avaliados no último mês de julho por 24 profissionais reconhecidos no mercado. Eles foram divididos em três mesas avaliadoras, coordenadas respectivamente pelos experts Michel Motter, Plínio Manosso e Nelson Rotta Randon.

Segundo os avaliadores e técnicos envolvidos, a qualidade vem crescendo ano a ano. "Os resultados estão conectados aos principais objetivos do concurso, que são promover a melhoria da qualidade e maior divulgação dos produtos, ampliar os mercados consumidores, incentivar o enoturismo e agregar valor aos vinhos, sucos e espumantes, entre outros", avalia o titular da pasta, secretário Valmir Susin.