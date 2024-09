Eleições 2024: as propostas dos candidatos à prefeitura de Roca Sales

Na última reportagem da série sobre as eleições municipais no Vale do Taquari, o Jornal Cidades apresenta nesta quarta-feira (25), os candidatos à prefeitura de Roca Sales. O município foi atingido três vezes pelas enchentes desde setembro do ano passado. O município contabilizou prejuízos econômicos de R$ 350 milhões.

Concorrem ao cargo do executivo na cidade os candidatos Bayard (MDB), Dinho (Podemos) e Mazinho (PP). Para eles, foram feitos os mesmo questionamentos. As informações foram enviadas pelas assessorias de imprensa dos candidatos.

Candidato Bayard (MDB)

Candidato à prefeitura de Roca Sales, Bayard (MDB) AGÊNCIA CAPP/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

Como primeira medida para a prevenção contra enchentes será implementado um plano abrangente de drenagem urbana, focado na limpeza e desobstrução de bueiros, galerias pluviais e canais, além da recuperação de áreas de várzea. Essa ação imediata visa melhorar o escoamento da água das chuvas, reduzindo alagamentos em pontos críticos da cidade. Paralelamente, serão desenvolvidos projetos de infraestrutura verde, como parques e áreas permeáveis, para absorver o excedente de águas pluviais.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar - o impacto de desastres climáticos futuros?

Para evitar ou amenizar o impacto de futuros desastres climáticos, o município pode adotar medidas preventivas e estruturais. Primeiro, deve-se investir em obras de infraestrutura de drenagem, como recanalização de arroios e ampliação de sistemas pluviais. A criação de áreas verdes e permeáveis também ajudará a absorver o excesso de água das chuvas. Além disso, é crucial a implementação de um sistema de alerta precoce para emergências climáticas e o fortalecimento da Defesa Civil, com treinamento e equipamentos adequados. Também, serão promovidos estudos geológicos e hidrológicos para identificar áreas de risco. A captação de recursos públicos e privados será fundamental para viabilizar essas ações.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Para retomar a confiança da população e das empresas, será adotado um pacote de medidas estratégicas. Logo, serão lançados programas de incentivo as empresas e simplificação burocrática para atrair investimentos e estimular o crescimento das empresas locais. Além disso, haverá investimentos em infraestrutura e segurança pública, melhorando a qualidade de vida e tornando a cidade mais atrativa para novos negócios. Por fim, serão promovidas parcerias público-privadas para acelerar a recuperação e garantir que os cidadãos e empresários participem ativamente do processo de reconstrução da cidade.

Candidato Dinho (Podemos)

Candidato à prefeitura de Roca Sales, Dinho (Podemos) THIAGO LEONARDOL/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

A primeira medida será iniciar, já no primeiro dia de mandato, um estudo técnico com profissionais capacitados para desenvolver um projeto completo, juntamente com um estudo de necessidade e viabilidade, para a construção de um canal entre a JBS (frigorífico da cidade) e o curtume. O objetivo é reduzir aproximadamente 20% da elevação total do rio durante enchentes. Além disso, serão buscadas parcerias e recursos, juntamente com os municípios da nossa região, para realizar o desassoreamento do Rio Taquari. Também será feita a limpeza dos arroios do município, reforçando as ações de prevenção e controle das enchentes.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar - o impacto de desastres climáticos futuros?

Evitar desastres naturais é praticamente impossível, pois não há como controlar a natureza. No entanto, é possível amenizar seus efeitos com ações estratégicas. A construção do canal, a instalação de duas pontes, o desassoreamento do Rio Taquari e a limpeza dos arroios do município são medidas fundamentais para minimizar o impacto das cheias. Além disso, será importante investir em campanhas de conscientização e educação para a população sobre como agir em situações de emergência, além de criar um sistema de monitoramento e alerta de enchentes. Essas iniciativas, juntamente com parcerias e apoio dos governos estadual e federal, ajudarão a tornar a cidade mais preparada e resiliente diante de futuros desastres climáticos.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Para retomar a confiança da população e das empresas, além das medidas já mencionadas, será criado um plano diretor que contemple melhorias na infraestrutura urbana e rural. Isso é fundamental, pois, toda vez que chove, as pessoas ficam apavoradas e com medo. A revisão de incentivos fiscais ajudará a atrair e apoiar empresas, facilitando seu crescimento e permanência na cidade. Serão oferecidas melhores linhas de crédito e programas de capacitação profissional em parceria com instituições de ensino. A gestão se compromete a simplificar os processos burocráticos, criando um ambiente mais propício para o desenvolvimento empresarial e econômico, contribuindo assim para uma cidade mais segura e confiável.

Candidato Mazinho (PP)

Candidato à prefeitura de Roca Sales, Mazinho (PP) FRANCIELE LOCATELLI/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Se eleito, qual será a primeira medida a ser tomada no âmbito da prevenção contra as enchentes?

A primeira medida como governo é tomarmos pé da situação econômica. Temos as primeiras ações voltadas a fortalecimento da Defesa Civil, equipamentos para que possamos ser efetivos na prevenção, sistema de alertas atuantes e obras que busquem a minimizar os efeitos pós cheias estão nosso plano de trabalho. Seremos efetivos nas ações de reconstrução do nosso município.

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar - o impacto de desastres climáticos futuros?

Infelizmente, as cheias estão presentes em nossa história, pois Roca Sales fica às margens do Rio Taquari. Campanhas de prevenção nas escolas dando a importância da preservação do meio ambiente são importantes, mas temos que ter um olhar muito atento às mudanças climáticas, acompanhar os alertas da Defesa Civil e fortalecer os locais de apoio para a população que precisa de abrigo. Estruturar locais que possam servir de abrigos, para não deixar que a população fique sem rumo, uma unidade básica de saúde fora das cheias e, também, estruturar as vias se acesso para a mobilidade em caso de emergência são alguns planos.

Quais medidas serão tomadas para retomar a confiança da população e das empresas na cidade?

Precisamos urgentemente recuperar a credibilidade do município perante a região. Tivemos vários escândalos quanto a questão de doações, recursos recebidos, e isso afasta investimentos em nossa cidade. É preciso ter atenção especial com as empresas da cidade, habitação para as pessoas que ainda não tem para evitar a saída de mão de obra, e parcerias com a CIC para fomentar o comércio local, dar uma cara nova para o Centro da cidade e recuperar a auto estima das pessoas. Temos a esperança de dias melhores. Precisamos, também, lembrar do nosso interior que foi tão devastado e está aguardando uma resposta do Poder Público. Precisamos urgentemente dar condições para que a agricultura volte a produzir.