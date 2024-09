Enchente revela sítio arqueológico em Roca Sales

Cientistas do Laboratório de Arqueologia do Museu de Ciências da Universidade do Vale do Taquari (Univates) estão revelando novos da história da região da Bacia Hidrográfica Taquari-Antas. Após as enchentes de setembro de 2023 e de maio de 2024, escavações em um sítio arqueológico em Roca Sales descobriram vestígios de uma aldeia indígena Guarani, revelando artefatos e sepultamentos que sugerem uma ocupação muito anterior à chegada dos europeus ao Vale do Taquari.

As escavações foram lideradas pelas arqueólogas Neli Galarce Machado e Fernanda Schneider, e contaram com a colaboração de pesquisadores internacionais e estudantes de programas de pós-graduação da Univates. Com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e acompanhamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o projeto buscou entender melhor as sociedades indígenas que habitavam a região. Os achados são correspondentes ao século XV (600 anos antes do presente) e permitiram aos pesquisadores interpretar que a aldeia descoberta possui formato semicircular, com uma praça central, e revela uma organização social complexa.

O local das escavações trouxe à luz uma grande quantidade de vestígios, como fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra e ossos de animais. Esses objetos indicam que a população da aldeia Guarani tinha uma economia agrícola sofisticada, com o cultivo de milho, mandioca e feijão, além da caça de animais. Os utensílios encontrados evidenciam uma rica cultura material. Panelas decoradas com marcas de dedos e unhas, além de jarros pintados, mostram o cuidado com a produção e o armazenamento de alimentos e bebidas.

Outro achado importante foi a descoberta de cinco sepultamentos, três deles realizados em grandes urnas funerárias. A disposição dos corpos e os adornos encontrados junto a eles revelam práticas funerárias elaboradas, demonstrando o respeito dos Guarani por seus mortos. As escavações foram realizadas em julho.

O sítio arqueológico de Roca Sales agora passará por uma fase de análise dos objetos coletados em laboratório, com estudos de cerâmicas, amostras de carbono e restos orgânicos, como grãos de amido e sementes. Essas análises ajudarão a esclarecer ainda mais os modos de vida dos antigos habitantes do Vale do Taquari.