Desativada em dezembro, praça de pedágio de Flores da Cunha é removida

Com uma semana de antecedência, a CSG finalizou a remoção da antiga praça de pedágio de Flores da Cunha, no quilômetro 99 da ERS-122. No local também foram restauradas a pavimentação e sinalização da rodovia. A estrutura foi desativada em 14 de dezembro do ano passado quando o primeiro pedágio eletrônico free flow entrou em operação no km 108,2 da ERS-122, em Antônio Prado.

A finalização dos trabalhos de retirada da estrutura física da praça de Flores da Cunha consolida a concessionária como a primeira do país a ter 100% dos trechos administrados no sistema de pedágio eletrônico. As intervenções iniciaram no último mês, com a remoção da antiga praça de pedágio de Portão (ERS-122, Km 0), no Vale do Caí.

A estrutura de Portão teve as cancelas abertas e o fluxo liberado às 23h do dia 29 de março deste ano, com o início da cobrança da tarifa do free flow no pórtico de São Sebastião do Caí, à meia-noite do dia 30.

O diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, destaca que a finalização dos trabalhos de remoção das praças de pedágios em desuso nas rodovias estaduais da Serra gaúcha e no Vale do Caí simboliza o fim de um clico e marca a mudança quanto à forma de cobrança das tarifas no Rio Grande do Sul. "É importante lembrar que esse modelo de cobrança automática também representa a preservação das áreas verdes e redução de desapropriações. Outros benefícios, como o ganho de tempo por não precisar parar nas filas do pedágio, as várias formas de pagamento, os descontos nas tarifas já vêm sendo percebidos pelos clientes", enfatiza Peres.

Os pórticos de pedágio free flow são capazes de identificar a placa e as características do meio de transporte, sem a necessidade de parar ou mesmo reduzir a velocidade, que é a mesma da indicada para o trecho. Com um moderno sistema, as câmeras localizadas nas estruturas reconhecem a altura, a largura e o comprimento, além da quantidade de eixos rodantes e suspensos.

Após a passagem pelo free flow, os motoristas têm até 15 dias para pagar a tarifa. Os valores são cobrados de forma eletrônica, através da placa do veículo (incluindo motocicletas), nos dois sentidos da rodovia.