São Leopoldo pode ter chuvas de 200 milímetros até sexta

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, realizou nesta segunda-feira (23) uma reunião emergencial para criação de uma força-tarefa de resposta rápida e prestação de serviços à população em decorrência das chuvas previstas para os próximos dias no Estado. O Boletim Meteorológico divulgado pela Sala de Situação da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema/RS) apontou que a cidade pode ter um acúmulo de até 200mm de chuva até a sexta-feira (27), mas que não deve gerar maiores transtornos à população.

Vanazzi destacou a importância das equipes de trabalho para tranquilizar a população, pois é possível que alagamentos pontuais aconteçam na cidade, não decorrente de enchentes, mas por redes subterrâneas obstruídas que ainda estão sendo limpas pela força-tarefa. "A previsão é de chuva e ventos fortes, mas não há motivo para maiores transtornos, a quantidade de chuva é muito menor que a que vimos em maio e ainda será espaçada em quatro dias", destacou o prefeito.

As principais medidas tomadas pelas equipes de trabalho estão na limpeza das bocas de lobo, desobstrução das redes, recolhimento dos entulhos, a garantia do funcionamento das Casas de Bombas e das bombas móveis que serão ligadas por meio de geradores, caso se faça necessário, e a continuação das melhorias no sistema anticheias do município, como a ampliação dos diques, que já foi meio metro elevado, e a drenagem dos arroios e valas.

adquiriu recentemente quatro bombas anfíbias da Higra A prefeitura, através do Semae,para o sistema de proteção de cheias. As bombas têm capacidade de drenagem de 3.300 litros por segundo. Duas delas foram instaladas no Arroio Gauchinho, na Vila Brás, e em breve deve receber uma estrutura modular. As outras duas bombas, sendo uma de cada, devem ser instaladas internamente na Casa de Bomba da Campina e na Casa de Bombas da João Corrêa, bairro Vicentina.