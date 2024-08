São Leopoldo terá R$ 249 milhões para obras contra cheias

A cidade de São Leopoldo deve receber mais de R$ 249,3 milhões em obras de infraestrutura e melhorias estruturais do sistema de proteção de cheias, que inclui elevação dos diques, construção de casa de bombas no Arroio Gauchinho no bairro Santos Dumont/Vila Brás e bacias de contenção e amortecimento. Os recursos preveem ainda a construção do dique no bairro Feitoria, no valor de cerca de R$ 93 milhões. No total, o governo federal deve destinar quase R$ 9 bilhões aos municípios gaúchos na prevenção de enchentes.

No encontro que reuniu os ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Reconstrução), Jader Filho (Cidades) e Waldez Góes (Integração), prefeitos da Região Metropolitana e governo do Estado, o prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, defendeu que a fiscalização e controle dessas obras emergenciais sejam feitas pelos Consórcios das Bacias Hidrográficas e os municípios. "Porque os consórcios e os municípios conhecem a realidade, têm capacidade técnica e sabem do planejamento estratégico para os projetos dessas obras emergenciais que precisam ser executadas" , disse Vanazzi.

Ainda estão previstas outras obras. Na drenagem urbana serão R$ 69,4 milhões para a casa de bombas no Arroio Gauchinho, redes de galerias auxiliares para evitar o extravasamento do arroio no bairro Santos Dumont/Vila Brás e bacia de proteção e amortecimento, além do desassoreamento.

Já no setor de esgotamento sanitário, obras no Arroio da Manteiga irão receber R$ 124 milhões. Além disso, o município vai receber R$ 55,9 milhões para a execução de projetos de cinco reservatórios, três elevatórias e adutoras.