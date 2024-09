Canoas terá dois dias com feirão de oportunidades de emprego em empresas locais

A prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, realiza, nesta quarta (18) e quinta-feira (19) mais duas edições do Feirão de Emprego. As atividades, que ocorrem das 9h às 14h, na sede da secretaria, que fica na rua Dr. Barcelos, 969, e serão disponibilizas vagas de emprego nas empresas UniSuper e Fort Atacadista.

No Feirão de quarta-feira (18), com vagas da empresa UniSuper, são disponibilizadas oportunidades para açougueiro, auxiliar de açougue, auxiliar de hortifrutigranjeiro, auxiliar de padaria, fiscal de loja, frente de caixa, padeiro, repositor e rotisseria.

Já na quinta-feira (19) serão ofertadas vagas para a empresa Fort Atacadista, nas funções de auxiliar de cozinha, separador(a) delivery, auxiliar de perecíveis, repositor(a), auxiliar de padaria, operador(a) de caixa, auxiliar de descarga, cozinheiro(a), auxiliar de prevenção, auxiliar de atendimento e técnico(a) de carnes. De acordo com a empresa,s as vagas são destinadas a todos os perfis, incluindo pessoas com deficiência (PCDs), pessoas com mais de 50 anos (50 ) e LGBTQIA.

Para quem desejar participar e concorrer a uma das oportunidades que são oferecidas, a secretaria informa que os interessados devem comparecer ao local portando um documento com foto. Caso não seja possível, um formulário estará disponível no evento. O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de fichas, se necessário.