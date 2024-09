Bento Gonçalves tem passeio turístico de ônibus pela cidade

A Serra gaúcha vai contar com uma nova opção de city tour panorâmico, o Ciao Bus. A operação inicia no 21 de setembro, através de uma parceria entre a Transportes Monte Belo, empresa concessionária da linha, e a Giordani Turismo, operadora oficial do passeio.

O Ciao Bus (lê-se tiao, e significa "oi" em italiano) é um passeio a bordo de um ônibus no estilo londrino panorâmico, aberto no piso superior, com mais de 70 lugares, que possibilita ao passageiro contemplar a cidade e a rota de uma forma diferente do que já existia até então na região. Alguns dos veículos foram adquiridos pela empresa da antiga Linha Turismo, de Porto Alegre. O visitante poderá embarcar e desembarcar durante o percurso e retornar ao ônibus quantas vezes desejar durante o dia, podendo visitar pontos turísticos, vinícolas, além de restaurantes, cafeterias e outros empreendimentos.

A frota do Ciao Bus é composta por dois ônibus idênticos, na cor vermelha, seguindo a identidade visual dos passeios nas principais cidades turísticas do mundo. São mais de 30 pontos de parada exclusivos do Ciao Bus, sendo algumas contemplativas, em 48 quilômetros (circuito de ida e volta). Se embarcar no ponto inicial, localizado na Estação Maria Fumaça, e não desembarcar em nenhum ponto, o passageiro conclui o roteiro em aproximadamente duas horas, contemplando paisagens e conhecimentos culturais sobre as cidades visitadas.

O Ciao Bus terá saídas de hora em hora, aos sábados e domingos, das 9h às 16h, finalizando o último percurso às 18h, na Estação Férrea de Bento Gonçalves (Maria Fumaça). O bilhete pode ser adquirido ao embarcar no ônibus ou antecipado. Para uma pessoa, o ingresso custa R$105,00, adquirindo para duas ou mais pessoas, o valor reduz para R$ 55,00 cada, e na opção passaporte (dois dias) R$ 100 cada. Crianças até 5 anos não pagam. Cada ônibus tem capacidade para 73 passageiros e possuem acessibilidade, podendo receber 1 cadeirante por viagem