Santo Ângelo tem obras de pavimentação em andamento

A cidade de Santo Ângelo está recebendo mais uma série de obras de infraestrutura na área urbana. O trabalho está garantindo melhorias na pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e melhorias em espaço público, com investimento de R$ 2 milhões.

A pavimentação asfáltica está sendo revitalizada em diversos pontos. Na avenida Venâncio Aires, a conclusão do trabalho está programada para esta quinta-feira (12). O asfalto foi recuperado entre a rua Tiradentes e a 25 de Julho. Também foi feita melhoria na quadra da avenida Brasil, entre Venâncio Aires e Florêncio de Abreu.

Outras obras de recuperação asfáltica foram feitas na rua Tiradentes, com investimento de R$ 470 mil e Bento Gonçalves, mais R$ 170 mil, entre a rua 15 de Novembro e avenida Getúlio Vargas. Também deve ser entregue à comunidade nos próximos dias a obra do prolongamento da Getúlio Vargas. O valor investido é de R$ 3,3 milhões, com recursos do Estado por meio do Programa Avançar Cidades e contrapartida do município. Além da nova pista, a obra conta com implantação de ciclofaixa, drenagem pluvial, área para caminhadas e iluminação com LED.

Outra obra em andamento é da drenagem pluvial na rua São Lourenço, bairro Oliveira. Esse investimento alcança R$ 1 milhão. O prefeito Jacques Barbosa lembra que o Plano de Prevenção a Alagamentos já implementou cerca de 40 quilômetros de drenagem pluvial, impedindo que as águas da chuva causem transtornos à população. O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, Antônio Cardoso, cita ainda que estão sendo executadas obras de melhorias nas áreas de lazer e banheiros da praça do antigo Tamoio, na Zona Norte.