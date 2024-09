CDL de Caxias do Sul cadastra empresas para campanha de renegociação de dívidas

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul deu início, no mês de setembro, a mais uma edição da campanha Recupere seu Dinheiro. A iniciativa busca mobilizar 1.120 empresas associadas a cadastrarem descontos atrativos para participarem do Feirão Quita Dívida, ação voltada aos consumidores, que ocorrerá de 1º outubro a 3 de janeiro na cidade.

A intenção da campanha é estimular os empresários para que ofereçam possibilidades de negociações para reaver os débitos em aberto de seus clientes, seja através de descontos nas pendências parcelamentos ou ainda concedendo abatimento de juros e isenções de multas. Em 2023, a campanha garantiu a participação de 1.116 empreendimentos. Com a mobilização, a iniciativa possibilitou, durante os três meses do 6º Feirão Quita Dívida, a recuperação superior a R$ 3 milhões às empresas associados, sem contabilizar parcelamentos e acordos que se estenderam para os meses seguintes.

A coordenadora de SPC e Cobrança da CDL Caxias, Rita Pereira, lembra que essa é uma oportunidade para os empresários resgatarem parte dos valores pendentes. Ela destaca que é uma forma de incrementar o caixa das empresas com recursos que, muitas vezes, não haveria previsão se não existisse o estímulo da campanha e o engajamento dos negócios. A profissional informa ainda que o 13º salário é uma oportunidade para que os consumidores coloquem em dia seus compromissos financeiros.

O público masculino lidera o ranking de valor, com pendências que chegam a R$ 5.79. No entanto, as mulheres são as mais inadimplentes na cidade. Entre 40 e 64 anos há mais pessoas endividadas Mais de 2/3 das pessoas estão em débito há um ano ou mais. Destes, 23,1% estão com as contas atrasadas entre quatro e cinco anos e 21,5% entre 361 dias e dois anos.