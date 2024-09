Estrela mira o turismo como forma de recuperação da cidade

O município de Estrela enfrenta, como diversos outros do Vale do Taquari e Estado, os grandes desafios do processo de recuperação e reconstrução após as enchentes que atingiram a região nos últimos meses. Entre os esforços para a retomada geral, o setor de turismo se destaca como peça-chave. A Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer tem buscado a aproximação com representantes do setor para analisar demandas e discutir estratégias para aperfeiçoar formas de parceria que potencializem a área e impulsionem a economia local como um todo.