Noite do Centro Histórico de Rio Grande acontece no fim de semana

A cidade de Rio Grande, no Sul do Estado, terá uma noite diferente para a população na sexta-feira (6) e no sábado (7). A Noite do Centro Histórico ocorre das 18h à meia-noite nos dois dias. O tema desta edição será a "A Força do Povo Gaúcho" a fim de apresentar locais que foram impactados pela enchente na cidade e possibilitar a aproximação do público com o patrimônio histórico e arquitetônico da cidade.

Os festejos, que são gratuitos, contarão com diversas atividades, como palcos culturais, teatro, dança, e música que ocorrem em diversos pontos da região central. Locais como a Biblioteca Rio-grandense, Câmara do Comércio, Catedral de São Pedro, na Coleção Sacra do Museu da Cidade do Rio Grande, Fototeca Municipal, Mercado Público, dentre outros, estarão disponíveis para visitação.

"Atividades como essas ajudam as pessoas que estão trabalhando em horário comercial e dificilmente conseguem visitar uma biblioteca pública, por exemplo", analisa o secretário de Cultura, Esporte e Economia Criativa, Luis Henrique Abreu Drevnovicz.

Junto a isso, as duas noites terão visitas guiadas cada meia hora a partir das 19h, no Prédio da Alfândega, Catedral de São Pedro, Coleção Sacra do Museu Cidade do Rio Grande e Fototeca Municipal. A atividade será realizada também às 20h e 21h ao Monumento-túmulo do General Bento Gonçalves da Silva, na Praça Tamandaré.

A Noite do Centro Histórico tem a expectativa de atrair, aproximadamente, 10 pessoas mil pessoas. A presença desse público movimenta a economia do coração da cidade. Isso porque, além das atividades culturais, estabelecimentos como, restaurantes, bares e similares permanecem abertos, segundo Luis Henrique. O chefe da pasta comenta também sobre a importância da população conhecer os espaços públicos a fim de contribuir para a preservação do patrimônio histórico. "A gente só preserva o que conhece", diz.

O Centro Histórico foi a região mais afetada pelas águas da Lagoa do Patos, no mês de maio, quando a cidade teve a maior enchente da história , no mês de maio,. Apesar disso, a maioria do acervos que constavam nos locais históricos foram retirados antes da inundação e, assim, preservados.

"A enchente ocorreu mais tarde para nós. Nós tivemos tempo de nos preparar. O evento ser no Centro Histórico será um símbolo da força do povo gaúcho", afirma o secretário.