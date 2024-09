Santa Casa de Rio Grande terá mais 15 leitos até o final de 2024

Uma reunião virtual para discutir demandas reprimidas na cidade de Rio Grande na área da saúde definiu, por parte da Secretaria Estadual da Saúde (SES), pela habilitação de mais leitos hospitalares para a Santa Casa. Participaram da discussão as secretárias Arita Bergmann (Estado) e Zelionara Branco (município), o prefeito Fábio Branco, o presidente da Santa Casa, Renato Silveira, além de outros gestores das secretarias e do hospital.

Junto com a necessidade de mais leitos hospitalares para a Santa Casa, foi debatido, ainda, sobre a sobrecarga do Pronto-Socorro; demandas na área de Oftalmologia; e a falta de anestesistas para a instituição hospitalar rio-grandina; entre outros assuntos. Em relação aos leitos, a secretária Arita Bergmann definiu atender a solicitação do Executivo municipal e da Santa Casa e habilitar, temporariamente até o final do ano, mais cinco leitos de UTI para Síndrome Respiratória Aguda Grave e outros 10 leitos de suporte ventilatório, a partir deste domingo (1). Enquanto isso, será realizado um estudo, a fim de verificar se há necessidade de se manter essa ampliação de leitos.

Em relação à dificuldade da Santa Casa em regularizar a escala dos anestesistas, tema que ocorre há alguns meses na instituição, foi informado que um técnico da SES está à disposição da Santa Casa para auxiliar na busca de alternativas para a contratação de profissionais, a fim dar solução a este problema.