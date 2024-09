Caxias do Sul define local para abrigar vendedores ambulantes

O Centro de Capacitação e Comércio de Caxias do Sul já tem espaço definido. Após mais um chamamento público, o Caxias Plaza Shopping demonstrou interesse em participar. O local será gerenciado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação em parceria com a Secretaria do Urbanismo.

abrigar comerciantes que hoje utilizam as calçadas A estrutura passará adas ruas Dr. Montaury e Marechal Floriano, no centro. O diferencial do espaço é que lá também estarão instalados o Banco do Vestuário, sala para seleção de alunos e sala de aula para cursos profissionalizantes do Capacita Caxias.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jorge Catusso, reforça que o local vem para solucionar o problema do comércio ambulante nas vias de passeio público mas, acima de tudo, capacitar tanto os comerciantes quanto a população em geral para que se qualifiquem profissionalmente. "Em um único espaço teremos oportunidades para geração de renda, abrangendo a formalização dos comerciantes, capacitações, inclusão produtiva, além da possibilidade de fiscalização por parte do município", destaca Catusso. Após o início do funcionamento do Centro de Capacitação e Comércio, o município irá fiscalizar para que não haja, novamente, comércio ambulante nas vias de passeio público.

Na sequência será lançado um edital de chamamento para que os comerciantes, que hoje ocupam as ruas, possam realizar o credenciamento para se instalarem no espaço. Conforme a diretora de Planejamento e Execução da pasta, Daniela Maino, todos serão microempreendedores individuais (MEIs) e, os que ainda não são, vão passar pelo processo de formalização, com o apoio da Sala do Empreendedor.