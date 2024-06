Caxias do Sul vai criar local para abrigar vendedores ambulantes

estrutura para atender comerciantes, ofertando oportunidades e estratégias para geração de renda pelo período de quatro anos. O local será voltado, também, para abrigar ambulantes que, atualmente, comercializam produtos nas ruas da cidade. A cidade tem buscado, há alguns anos, alternativas para o tema O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico anunciou nesta segunda-feira (3) a implementação de um Centro de Capacitação e Comércio no município. O espaço, que deve estar disponível no mês de setembro, terá uma, ofertando oportunidades e estratégias para geração de renda pelo período de quatro anos. O local será voltado, também, para

Matheus Neres da Rocha, secretário de Parcerias Estratégicas, explicou que essas atividades articuladas são baseadas em quatro eixos: formalização (atividade já exercida na Sala do Empreendedor); capacitação (potencializando o Capacita Caxias); inclusão produtiva (fomento da prática do comércio regular e formal); fiscalização do comércio no município, impedindo novas ocupações nas vias de passeio públicas. Ele acrescenta que o município vai publicar, nos próximos dias, um edital de chamamento público para a seleção do local para o Centro de Capacitação e Comércio. A ideia é que o local fica num quadrilátero entre as ruas Cel. Flores, Bento Gonçalves, Alfredo Chaves e Os 18 do Forte.

O projeto será encaminhado ainda nessa semana para a Câmara de Vereadores e, após aprovado, será realizado um chamamento de credenciamento para os ambulantes que já haviam se credenciado em 2022, no Organiza Caxias. "Todos serão microempreendedores individuais e os que não são, vão passar pelo processo de formalização e por uma trilha de capacitações. O objetivo é que não seja só um comércio, mas sim um centro de oportunidades", afirma a diretora de planejamento da, Daniela Maino.

Ao final dos primeiros quatro anos, a estimativa é de que sejam capacitadas cerca de 2.400 pessoas e de que dois terços do aluguel do espaço já esteja sendo pago pelos microempreendedores que estarão em atividade no local. Já o município ficará encarregado do valor correspondente às áreas de capacitações.

Segundo Rodrigo Lazzarotto, diretor de fiscalização da secretaria do Urbanismo, essa possibilidade da implementação do Centro de Capacitação e Comércio foi levada às lideranças dos ambulantes e eles receberam de forma positiva. "Construímos uma parceria bem sólida com eles que, inclusive, estão ansiosos para fazer essa migração. Estamos preparados para fazer com que eles entendam que essa é a melhor solução e estamos felizes com o resultado que está ganhando forma", afirma.