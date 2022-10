Uma fiscalização com o objetivo de combater o comércio irregular e orientar vendedores ambulantes sobre as formas de regularização das atividades foi promovida pela prefeitura de Canoas. A ação aconteceu na região do Calçadão do Centro, próximo à Estação Canoas. "Foram abordados comerciantes irregulares, sem alvará da Prefeitura para comercializar em via pública. Nossa preocupação maior são os produtos sem procedência no ramo de alimentos, higiene e perfumaria com sério risco à saúde", afirma a secretária Kamila Kaiser.

O trabalho dos fiscais, em uma primeira etapa, consiste na orientação. Caso a irregularidade persista, no segundo momento ocorre o processo de notificação.

De acordo com o chefe da Unidade de Fiscalização da prefeitura de Canoas, Flávio de Camilis Júnior, qualquer tipo de atividade econômica em via pública deve estar autorizada pelo município. "É mais comum a atuação de comerciantes vendendo sabonetes e cosméticos sem procedência e apresentados como terapêuticos. E geralmente são abordados idosos em saídas de bancos", disse. Outras mercadorias oferecidas por ambulantes são alimentos sem nenhuma preocupação com as boas práticas de manipulação.