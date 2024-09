Hospital de Olhos vai usar laser para operações em Passo Fundo

que abriu em Passo Fundo uma unidade A cirurgia refrativa, procedimento realizado para a correção de distúrbios da visão como miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia pode ser a alternativa para pacientes que desejam abandonar o uso de óculos ou lentes de contato. Inédito no Norte do RS, o Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul,, utiliza um laser como opção segura e eficaz para o cenário da oftalmologia regional.

O médico oftalmologista e diretor clínico do hospital, Jackson Jacques de Castro, explica que a cirurgia refrativa pode ser classificada em dois tipos: à laser ou facoemulsificação e implante de lente intraocular. "A cirurgia refrativa à laser é realizada na imensa maioria dos jovens, principalmente até 50, 55 anos, que é quando esses pacientes não querem mais usar óculos. Nesse caso, o paciente tem que ser submetido a alguns exames pré-operatórios para ver se a córnea deles comporta esse tipo de procedimento", explica Castro.

Há duas décadas a cirurgia à laser na oftalmologia é um dos procedimentos médicos que gera maior satisfação nos pacientes no mundo. No entanto, apesar do uso de tecnologia avançada, ainda era necessário usar lâmina, espátula ou outros aparelhos que entravam em contato direto com o olho. O Hospital do Olhos é o primeiro hospital oftalmológico no Norte do RS a disponibilizar a tecnologia, que realiza o procedimento sem que nenhum instrumento toque no olho do paciente, tornando a cirurgia menos invasiva e mais confortável.

Outra característica do equipamento é a velocidade de disparo mais rápida do mercado, tornando a duração das cirurgias com média de 30 segundos. Além disso, o aparelho dispõe de ultra precisão, com o sistema que ajusta o laser a minúsculos movimentos, podendo assim realizar uma modelagem precisa, o que facilita a recuperação e garante o sucesso dos procedimentos. Com isso, são cirurgias mais curtas, resultados mais exatos e mais conforto ao paciente.

O desejo do paciente em realizar a cirurgia refrativa não é garantia da recomendação do procedimento, conforme detalha o médico. "Além do desejo do paciente, é necessário uma série de avaliações pré-operatórias. Observamos a estabilidade do grau por um ou dois anos, analisamos se a saúde da córnea do paciente permite a realização da cirurgia, entre outros critérios", frisa o médico oftalmologia.

No caso da facoemulsificação e implante de lente intraocular o cenário muda. "Pacientes acima de 55 anos ou até menos de 55 anos, se tiverem catarata, por exemplo, podem ser submetidos ao implante de lente intraocular para fazer essa correção do grau. Essa é uma cirurgia mais definitiva, mas que a gente só pode fazer acima dos 55 anos ou em qualquer idade quando o paciente tiver catarata nos olhos", destaca Castro.