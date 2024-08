Hospital de Olhos do RS inaugura unidade em Passo Fundo

A cidade de Passo Fundo e Região Norte do Rio Grande do Sul passam a contar com o Hospital de Olhos do Rio Grande do Sul. O empreendimento privado foi aberto nesta quinta-feira (15) evisa elevar o padrão de atendimento e qualidade oftalmológica para os pacientes e apresentar uma experiência exclusiva. A instituição irá atuar com a realização de consultas, exames, terapias e cirurgias.

De acordo com o CEO do hospital, Marco Machry, a chegada do novo empreendimento hospitalar simboliza uma nova era para a oftalmologia com o que há de mais inovador em tecnologia de equipamentos e com um corpo clínico especializado nos diferentes tratamentos de doenças que envolvam a saúde dos olhos. "É o hospital que irá resolver os casos dos seus pacientes com assistência completa para que eles tenham qualidade de vida após a passagem por aqui", declara.