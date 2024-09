Reformulado, BikePel volta a operar em Pelotas em setembro

O serviço de compartilhamento de bicicletas de Pelotas, o BikePel, voltará a operar no mês de setembro. Com um total de 100 unidades, os equipamentos serão colocadas em funcionamento em duas etapas de 50 cada uma, em setembro e em novembro. Para o retorno serão oito estações com 50 bikes e, posteriormente, outras sete serão abertas com mais 50 disponíveis. Entre as novidades, esta a implantado novo sistema de trava nas bicicletas, com a inclusão de cartão Smartcard.

A ação é realizada pela empresa Serttel e fiscalizada pela prefeitura de Pelotas. O serviço de compartilhamento de bicicletas é pago por meio de aplicativo. O usuário pode usar durante 60 minutos. Após a devolução, ele pode pegar uma nova bicicleta 15 minutos depois.

Por causa de problemas de depredação e furto que começaram a partir do final do ano passado, o sistema foi suspenso em fevereiro deste ano. Por esse motivo a empresa decidiu retirar as bicicletas para uma atualização tecnológica, a fim de impedir esses problemas.

Quando interrompido o serviço, eram 40 bicicletas disponíveis aos ciclistas de Pelotas. No início do projeto, em 2019, eram 100 no total. As outras 60 foram depredadas ou furtadas, de acordo com a prefeitura. A retomada estava prevista para acontecer em maio, mas não ocorreu por conta da questão climática na região

Em 2019, a prefeitura de Pelotas publicou decreto para permitir a iniciativa privada a oferecer serviço de bicicleta compartilhada, pois o meio de transporte ciclociáviário agrega à população. A empresa Sertel foi a escolhida e nomeou o serviço de BikePel com 100 bicicletas em 15 estações. Na época, mais de 15 mil viagens foram feitas no município nos primeiros quatro meses.

Dentre as reformulações do Bikepel consta a possibilidade de instalação de painéis digitais de publicidade, que também servirão como totens identificadores de estações e contribuirão para a viabilidade econômica do projeto.

Sobre a infraestrutura para os ciclistas, a prefeitura de Pelotas confirmou que está sendo construída uma nova ciclofaixa na praia do Laranjal, além de três projetos já licitados para execução, de acordo com o a prefeitura. Junto a isso, o município conta com 70 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Há 12 anos, Pelotas tinha oito quilômetros de ciclovias e ciclofaixas.