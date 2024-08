Estudo mostra redução no risco de dengue em São Leopoldo

A Secretaria da Saúde de São Leopoldo fechou os números de mais um Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti, o LIRAa, realizado entre os dias 12 e 26 de agosto. O resultado constatado pela Vigilância Ambiental aponta baixo risco para o inseto transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. O resultado é uma boa notícia após período de epidemia que o município atravessou.

No entanto, a secretária da Saúde Paula Silva alerta que os cuidados dentro dos pátios e das casas jamais devem ser esquecidos. "A doença atingiu gravemente o Rio Grande do Sul no primeiro semestre. Em São Leopoldo não foi diferente. Por isso fazemos esse apelo para que a população continue com os cuidados", pede.

O LIRAa possibilita o diagnóstico dos locais mais propensos para a proliferação do mosquito. A ação percorreu, por amostragem, todos os bairros do município, abrangendo mais de 3.119 residências. Das 65 amostras coletadas nas casas, 17 deram positivo para a dengue. Índice expressivamente menor do que no levantamento anterior, feito em janeiro, quando 155 amostras tiveram resultado positivo. O próximo LIRAa ocorrerá em outubro.