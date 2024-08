São Leopoldo debate ações para moradores em situação de rua

A quantidade e a situação precária de dezenas de pessoas que estão em situação de rua foram destacados na reunião da Comissão São Leopoldo Segura. Dentre os motivos estão o aumento de pequenos furtos, principalmente à noite e o risco à saúde desta população, devido a episódios de incêndios nos locais habitados por elas.

Conforme levantamento do Corpo de Bombeiros Militar, em agosto foram registrados dois focos de incêndio junto aos postes do viaduto da BR-116, próximo da avenida João Corrêa, causados por queima de fios. "O risco de toxicidade é alto, porque podem inalar fumaça com elementos químicos", aponta Claudiomiro Maier Rodrigues, tenente do CBM São Leopoldo.

Eduardo Hartz, diretor da 3ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, reiterou que é preciso um conjunto de ações para reduzir estes delitos. Dentre elas, conhecer a origem desta população e sua atual situação.

Para obter mais informações sobre o tema, dentre eles a instalação de um novo Centro POP (o atual foi atingido pelas enchentes) a Comissão fará contato com a Secretaria Municipal de Ação Social. "Este é um tema abrangente, porque são questões sociais que perpassam por diversas áreas, dentre elas, a Segurança Pública", ressalta Rogério Daniel da Silva, presidente do Consepro local e coordenador da Comissão.

Jaqueline Hofler, diretora do Foro de São Leopoldo, apontou que vai inserir o tema na reunião mista realizada mensalmente entre servidores e órgãos ligados à advocacia. Já o presidente da Associação, Daniel Klafke, reiterou a preocupação com esta população, sugerindo levar o tema para a Câmara Temática da Indústria, local que também busca soluções focadas na sociedade. "A reinserção social passa também pela geração de emprego, na qual o setor empresarial pode contribuir", complementou.