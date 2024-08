UFSM libera acesso à memorial virtual sobre a Boate Kiss

Nesta terça (27), o portal da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) terá a inauguração de um memorial virtual sobre a Boate Kiss. O memorial com maquete em 360 graus do prédio da boate foi desenvolvido pelo projeto Memória, Justiça e Tecnologias Digitais Interativas, coordenado pela professora Virgínia Vecchioli, do Departamento de Ciências Sociais. A maquete foi usada como recurso no júri da tragédia na boate, no Foro Central de Porto Alegre, em dezembro de 2021, e estará disponível ao público em geral pela primeira vez.

A reprodução da boate foi requisitada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul à equipe da professora e antropóloga, que já tinha liderado projeto semelhante para reconstruir digitalmente a antiga casa de tortura utilizada na ditadura militar da Argentina. A maquete usada no júri da Kiss foi feita com imagens obtidas a partir do escaneamento digital, que reproduzem de forma exata o interior e o exterior do prédio.

Naquela ocasião, a estrutura foi elaborada com o UnReal Engine, programa usado para projetos de arquitetura e de jogos digitais. Para disponibilizar a maquete no portal da UFSM, uma adaptação foi necessária. "A maquete original era inviável para as placas de vídeo que a maioria das pessoas utilizam. Por conta disso, utilizamos um outro recurso, as chamadas fotoesferas, que criam imagens 360 a partir da maquete virtual original", explica Virgínia.

O memorial com a maquete 3D trará os antigos ambientes da boate Kiss, demolida, em julho deste ano, para a construção de um memorial físico na Rua dos Andradas. Os internautas poderão conferir fotos antes e depois do incêndio, objetos e informações sobre as irregularidades do local, relatos de sobreviventes sobre o que ocorreu na noite do incêndio que provocou a morte de 242 pessoas.

Conforme a professora Virgínia Vecchioli, as informações foram obtidas a partir de três fontes: trechos escritos de depoimentos à Polícia Civil, em 2013; trechos de áudios de depoimentos ao júri, em 2021; e trechos em áudios de entrevistas à equipe do Projeto Memória, Justiça e Tecnologias Digitais Interativas.