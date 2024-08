IFSul projeta iniciar atividades em São Leopoldo em 2025

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul) almeja iniciar as primeiras aulas do ensino técnico ainda no primeiro semestre de 2025 no novo campus São Leopoldo. O local, que será no atual Centro de Eventos, tem a previsão de inicio das obras no final de setembro, com a conclusão das operações entre dezembro e o início de janeiro do ano que vem.

De acordo com o diretor geral do campus, Alexandre Pitol, a instituição de ensino trabalhará em duas frentes: a reforma do atual local, que foi doado pela prefeitura, no valor de R$ 5 milhões e a construção de novos espaços, com projeção de investimento na casa dos R$ 10 milhões. Junto a isso, serão gastos mais R$ 10 milhões para a aquisição de máquinas e equipamentos. Totalizando, assim, o montante de R$ 25 milhões.

Em um segundo momento, ainda sem data definida, será efetuada a construção de um prédio ao lado do atual para instalação das salas de aulas, laboratórios, biblioteca, auditório definitivos, salas administrativas e de professores que custará, também, cerca de R$ 10 milhões.

Outro processo importante para a execução do planejamento é a realização de concursos públicos para contratação de 70 professores e 45 técnicos-administrativos previstos pelo Ministério da Educação, para compor o corpo que irá realizar as operações do campus. "Esse um dos desafios para o início das aulas ser no primeiro semestre de 2025, pois é necessário um projeto de lei pelo Congresso Nacional que conceba novos cargos e funções", comenta o diretor-geral do campus.

Ao todo, o espaço terá quatro mil hectares, 1.140 alunos e 115 profissionais. Inicialmente serão trabalhados os eixos de informática e mecânica, ainda não foram definidos os cursos que serão ministrados. "O ensino técnico amplia os horizontes. O aprender fazendo é a melhor maneira", pontua.

Ele ainda ressalta a instituição de ensino oportunizará dois tipos de técnicos - integrado e subsequente. O primeiro é diurno e concomitante ao curso do Ensino Médio. O outro será no período da noite para atender aos alunos que já terminaram o segundo grau e trabalham durante o dia. O instituto é público, com ingresso realizado pelo vestibular que acontecerá uma vez por ano para o ensino integrado.

No dia 5 de setembro, será realizada uma audiência pública com toda a sociedade a fim de apresentar o modelo de inserção do campus, segundo a secretária municipal de Educação de São Leopoldo, Renata de Matos. "A implantação deste campus tem um poder de empoderamento da juventude, da dinamização da economia local e da melhoria da qualidade de vida das pessoa", analisa a chefe da pasta. No Estado, a IFSul tem 14 campi em 13 municípios.