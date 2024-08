Prédio do Paço Municipal de Rio Grande completa 200 anos

O município de Rio Grande comemora a Semana do Patrimônio, que ocorre até o dia 30 de agosto na cidade. Para 2024, um velho conhecido da cidade é o protagonista das comemorações: o prédio histórico Paço Municipal, que fica na rua General Neto, 44. Este ano, o sobrado completa 200 anos de construção.

O prédio que, atualmente, abriga a prefeitura de Rio Grande foi construído, em 1824, por Joaquim Rasgado, para residência de sua família. Em 1877 foi vendido para Antônio da Silva Ferreira, e adquirido, em 1894, pela Intendência Municipal. O espaço sofreu uma profunda reforma entre os anos de 1896 e 1900, já como propriedade do município, tendo sido eliminadas suas características coloniais, que foram substituídas por elementos neoclássicos. Devido a sua importância da sua arquitetura e história, em 1987, o prédio da prefeitura foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (IPHAE).

Durante os seus 200 anos, o imóvel sofreu um incêndio, em abril de 2006, devido a um curto-circuito, causando grandes danos. Após isso, o espaço foi restaurado e reaberto ao público, em 2012. Além disso, em 2023, foi realizada a manutenção e pintura da faixada - parte externa - do prédio.

"O diferencial dele está nos detalhes, com ornamentos refinados tanto internamente quando externamente que o deixa imponente. e", analisa Ellen Scott Hood, chefe do Núcleo de Patrimônio Histórico, Secretaria de Coordenação, Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária de Rio Grande. De acordo com a prefeitura, são gastos, em média, R$ 11.500 para o pagamento de água, luz e telefone do local. "Além da continuidade da manutenção pelo poder público, espero para o futuro haja o aumento uso do prédio pela população, como evento e a própria a Semana do Patrimônio 2024", comenta Ellen

A Semana do Patrimônio conta com diversas atividades, entre elas, a Exposição "Da Casa Nobre ao Paço Municipal: 200 anos de Narrativas", de segunda a sexta-feira das 13h às 18h, e no sábado e domingo, das 9h às 13h, na Galeria de Exposição Permanente (no andar térreo do Prédio da Municipal). O evento busca trazer para o prédio do Paço Municipal atividades e ações educativas que pensem o patrimônio material e imaterial a fim de aproximá-lo à população, de acordo com a prefeitura.

Além disso, o evento terá atividades em locais descentralizados, como, no sábado (24), a partir das 10h, a atividade a Caminhada do Patrimônio - A Cidade do Rio Grande "Do Jeito que já foi", da Rua Marechal Floriano, no centro histórico da cidade. O encontro será guiado por arquitetos que propõe uma reflexão sobre as mudanças na paisagem do espaço urbano.