Empresas doarão mais 20 casas para a cidade de Arroio do Meio

A esperança de recomeçar e ter de novo um lar será realidade para mais 20 famílias de Arroio do Meio através do projeto Casa Solidária. A iniciativa, liderada pelo Grupo Front, terá a participação financeira da Girando Sol e da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), que juntas vão doar 20 moradias para a causa. O anúncio foi feito durante a programação da Expoagas, em Porto Alegre.

Serão mais de R$ 600 mil doados pela entidade representante do setor varejista e pela indústria de produtos de limpeza que tem seu parque fabril instalado no município há 33 anos. Conforme a prefeitura de Arroio do Meio, ainda há 106 pessoas em abrigos na cidade.

As 20 casas de madeira serão erguidas num terreno adquirido pela prefeitura no bairro Medianeira e a estimativa é de que as obras no local comecem em cerca de 30 dias. Cada unidade, projetada para até três pessoas, possui 22 metros quadrados de área, com sala e cozinha conjugados, banheiro e um dormitório, oferecendo instalações completas, incluindo sistema elétrico, hidráulico, pia, chuveiro e sanitário.

O objetivo do Grupo Front é reconstruir a esperança e os sonhos das vítimas das enchentes. O trabalho teve início em setembro de 2023 na região e neste ano se ampliou após a tragédia climática de maio. "Todos nós, como cidadãos, temos o que chamamos de responsabilidade social individual. E ao assumir certas responsabilidades estamos tomando atitudes em prol de alguém e ainda provocando outros a também se engajarem", destaca o presidente do Grupo Front, Paulo Peres.

Diretor da Girando Sol, Gilmar Borscheid comenta a grandeza do projeto do Grupo Front e seu impacto na vida de dezenas de pessoas. "Muitas vezes as pessoas sozinhas não têm força para recomeçar. Temos o compromisso de contribuir, sermos esperança e exemplo", completa.

A Agas abraçou a iniciativa como parte do programa Ajuda Sul, através do qual deflagrou diferentes ações e doações. "Assim como na pandemia, o setor supermercadista mostrou no episódio das enchentes sua essencialidade, garantindo o abastecimento das comunidades"afirma o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.