Casas modulares começam a ser instaladas no Vale do Taquari

O governo do Estado começou a instalação, em Encantado, das primeiras 30 casas temporárias a serem entregues para famílias atingidas pelas enchentes de abril e maio. A ação ocorre por meio da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab). Com investimento de R$ 66,7 milhões, está prevista a aquisição de 500 unidades habitacionais.

A prefeitura de Encantado selecionará as famílias que receberão as chaves das moradias ainda na primeira quinzena de agosto. As unidades habitacionais temporárias estão sendo instaladas em dois terrenos: um com cinco módulos, no bairro Palmas; e outro com 25, no bairro São José. Cada uma possui 27m² e é composta por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro.

Os módulos são entregues já com mobiliário, feito sob medida, e eletrodomésticos (fogão e geladeira). As unidades são reaproveitáveis e podem ser usadas sempre que houver necessidade. Quando as famílias forem para suas casas definitivas, os módulos serão higienizados e armazenados.

Por dispensar construção no local, os módulos são ambientalmente favoráveis, pois não geram resíduos de obra e possibilitam uma economia de oito vezes menos água em comparação com métodos tradicionais. A empresa Visia Construção Modular, contratada pela Sehab, trouxe o método da Europa e já entregou 8 mil desses módulos em todo o país.

Além de Encantado, devem receber módulos transportáveis para moradias temporárias os municípios de Cruzeiro do Sul, Estrela e Triunfo, que já possuem terrenos adequados. Também serão contemplados, mas ainda precisam definir terrenos para receberem os módulos, Eldorado do Sul, Lajeado e Arroio do Meio.

A ação faz parte do Plano Rio Grande, programa de reconstrução, adaptação e resiliência climática do Estado que visa planejar, coordenar e executar ações para enfrentar as consequências sociais, econômicas e ambientais da enchente histórica. A medida integra também o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis) como política permanente para atuação em casos de emergências, calamidades e desastres.