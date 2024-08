Estrela terá feirão de empregos no dia 31 de agosto

A prefeitura de Estrela acerta os detalhes da nova edição do Feirão de Empregos, agendado para ocorrer no dia 31 de agosto, na Praça da Matriz. O evento está agendado para ocorrer das 10h às 16h. Em caso de mau tempo, o evento ocorrerá na Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Sustentabilidade (Sedis), no segundo andar do prédio localizado justamente em frente à praça central.

A organização é da Secretaria da Sedis através do Centro Empresarial de Inovação, Tecnologia e Qualificação (Ceiteq), que já implementa um trabalho constante para quem busca ingressar ou voltar ao mercado, ou ainda melhores oportunidade. Através da plataforma online Conecta Empresas, que concentra essas informações, busca essa aproximação através das demandas de ambas as partes e que já conta com mais de 180 empresas cadastradas e no momento oferece mais de 250 vagas em diversas áreas e para diferentes exigências pessoais e escolaridade como também contratuais.

No Feirão, a ideia é que empresas com vagas a oferecer em diferentes áreas se instalem na praça com suas mesas ou nichos, e quem busca oportunidades, ou simplesmente estiver de passagem, procure o espaço ou seja atraído por alguma oferta. Ainda assim, planeja-se também para a semana seguinte ao feirão possibilitar aos candidatos interessados uma visitação às empresas do município que tiverem maior número de vagas disponíveis, buscando uma aproximação ainda maior entre as partes.

Não será a primeira vez que a Sedis organiza um Feirão de Empregos. Outras edições, como o Feirão de Oportunidades foram realizadas na cidade. A intenção é de que esses eventos cubram áreas carentes de mão de obra em todo o município do Vale do Taquari.