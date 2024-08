Pontes no interior de Caxias do Sul seguem em recuperação

As obras de reconstrução das cabeceiras da ponte que cruza o Rio Piaí, localizada na Estrada Municipal 93, na comunidade de Santa Isabel, distrito de Vila Cristina, seguem em ritmo acelerado em Caxias do Sul. A intervenção está sendo coordenada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e executada pela Alsus Urbanizadora Ltda, empresa contratada pelo município para a recuperação de danos causados pelas intensas chuvas de maio.

Os trabalhos incluem, além da reconstrução das cabeceiras da ponte e conserto da estrada em trecho danificado, o desassoreamento de parte do leito do rio. As fortes chuvas arrastaram uma grande quantidade de material e pedras, que acabaram se acumulando nos vãos da ponte, prejudicando o fluxo das águas e comprometendo a estrutura.

As localidades que formam a região da encosta, incluindo os distritos de Vila Cristina, Santa Lúcia do Piaí (Farias Lemos e Sertória), Galópolis, Vila Oliva (na região da Grota) e Forqueta (na parte baixa), foram as mais afetadas pelas chuvas e estão recebendo melhorias. A previsão é de que a ponte sobre o Rio Piaí seja liberada nos próximos dias.