Centro de Proteção Animal de Caxias do Sul terá obras iniciadas

Foi assinada nesta terça-feira (20) a ordem de início para a construção do novo Centro Municipal de Proteção Animal, em Caxias do Sul. O processo licitatório iniciado em 24 de abril deste ano teve como vencedora a MASB Engenharia, de Capitão Leônidas Marques, no oeste do Paraná. O valor inicial da licitação era de pouco mais de R$ 9 milhões e foi homologada a proposta de R$ 7.8 milhões.

A empresa tem até 12 meses para concluir a obra que será paga por meio de financiamento contratado junto ao Badesul Desenvolvimento, além de uma contrapartida do município. O complexo terá um prédio administrativo com ambulatório e alas montadas no sistema de pré-moldados de concreto, solução que otimiza processos e permite a instalação de placas fotovoltaicas para a geração de energia.

O empreendimento ficará num terreno com área total de 5,3 hectares distante 13 quilômetros do Centro, com acesso pela ERS-122, via Estrada dos Romeiros. A capacidade total será para abrigar 504 pets, sendo 440 cães, 60 gatos e quatro animais de grande porte. O espaço terá canis coletivos e individuais, para cachorros idosos e bravios, para cachorras grávidas e filhotes e também gatis.

O atual Canil Municipal, em São Virgílio, tem cerca de 430 pets, sendo que na década passada a área chegou a comportar quase 2 mil animais. O terreno foi usado em parte da negociação para aquisição do novo espaço em São Giácomo.

A obra, enfim, iniciará após quase um ano e meio de debates sobre o tema. No dia 10 de abril de 2023 foi assinada a ordem de início do projeto executivo. No dia 1º de novembro do ano passado, o prefeito Adiló Didomênico assinou a lei que autorizava a administração a contratar o empréstimo junto ao Badesul para a construção do Centro de Proteção Animal. O financiamento tem 24 meses de carência e prazo para pagamento de 120 meses.