Deputados cobram a Rota de Santa Maria por questões da RSC-287

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul debateu, em sua reunião ordinária na manhã desta terça-feira (20), a concessão da RSC-287. O tema foi trazido ao colegiado pelo deputado Valdeci Oliveira (PT). A rodovia, que liga a Região Metropolitana à parte central do Estado foi uma das mais prejudicadas com as enchentes de maio.

O parlamentar relatou que, além de haver um pedágio instalado dentro de Santa Maria, no Distrito de Palma, penalizando estudantes e trabalhadores locais, a comunidade agora convive com uma ponte provisória sobre o Arroio Grande construída pelo Exército. Segundo o petista, a situação provoca "inúmeros transtornos para a população", que espera longo tempo para fazer a travessia, que segue o modelo pare e siga. Ele denunciou que, apesar dos problemas e da falta de ação da concessionária, o pedágio segue sendo cobrado dos usuários.

Os demais integrantes da comissão se somaram às preocupações do petista. Elton Weber (PSB) sugeriu que o colegiado convide representantes do governo do estado, da concessionária, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) e do Ministério Público para discutir uma solução sobre a situação.