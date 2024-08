Inadimplência na região do Vale do Rio Pardo atinge 28,6% dos consumidores

O segundo semestre de 2024 iniciou com um índice de inadimplência praticamente igual ao medido no mesmo período do ano passado. Segundo o relatório da Equifax Boa Vista, birô de crédito utilizado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul e Região (Sindilojas-VRP), o percentual medido no último mês de julho foi de 28,6%. No mesmo período do ano passado, o percentual foi de 28,2%. Segundo economista, recursos aportados para o socorro das famílias atingidas pelas enchentes, associados à cultura local de manutenção do crédito podem ser os elementos que colaboram com a manutenção do índice abaixo das médias estadual e nacional.

Repetindo o desempenho positivo do município, Santa Cruz do Sul mantém-se abaixo dos percentuais estadual, medido em julho em 31,07% e no Brasil, 31,6%. Para o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank, a tradição de manutenção de crédito local, somada a outros fatores - como até mesmo a continuidade da safra do tabaco na indústria local - podem colaborar com o desempenho positivo. "Cada caso é um caso, mas são vários aspectos da parte econômica e até mesmo da cultura de um determinado município", ressalta Frank.

Para o presidente do Sindilojas-VRP, Mauro Spode, o percentual favorável à economia local demonstra a preocupação do consumidor com seu cadastro de crédito, associado à condição econômica das famílias. "Esta avaliação demonstra que seguimos uma tendência de estabilidade na inadimplência e mesmo com todo o efeito negativo das enchentes e os prejuízos causados às famílias, no município, pelo menos ao que se refere à inadimplência, a tragédia do clima parece ter sido superada", avalia o líder da entidade regional.