Caxias do Sul obtém R$ 25 milhões para obras contra cheias

os chamados 'piscinões', na cidade, de Caxias do Sul Foi assinado, nesta quarta-feira (14/08), o financiamento na ordem de R$ 23,7 milhões do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para a construção de mais quatro tanques de contenção de água,, além de canalizações de ruas e elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do Município. O investimento total do projeto é de R$ 25 milhões.

O projeto, inscrito no programa Avançar Cidades - Saneamento, do governo federal, prevê a construção dos piscinões Villa Brazil (este reservatório é duplo - são dois piscinões), De Lazzer e UCS. Eles vão impactar positivamente os bairros arredores e também a região de Galópolis, ajudando a conter o grande volume de água que desce para a região Sul da cidade, beneficiando cerca de 50 mil pessoas.

Também está incluso no investimento a construção da canalização pluvial na rua Eugênio Nicoletti e outras nos bairros São Caetano e Esplanada, e a canalização pluvial na Rua dos Lírios e outras no bairro Charqueadas. As obras vão realocar as redes de drenagem do interior dos lotes para o arruamento, totalizando uma extensão de rede de 1.621 metros, beneficiando cerca de 45 mil pessoas.

Além disso, também vai ser contratado o estudo para a elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do município. O objetivo é estabelecer diretrizes, regras e critérios para o planejamento, implantação e manutenção do sistema de manejo de águas pluviais, beneficiando a população de toda a cidade.

O prefeito Adiló Didomenico ressaltou a importância das obras. "São obras muito importantes que vão prevenir alagamentos e beneficiar muitas pessoas, especialmente da região de Galópolis que foi muito atingida com essas últimas chuvas. Se não fossem os piscinões que já temos construídos em Caxias, o estrago na cidade teria sido muito maior. Nós temos que fazer essas obras para proteger a população", afirmou. Após a assinatura do contrato de financiamento, a próxima etapa é a conclusão dos projetos para serem encaminhados à licitação, ainda sem data prevista para ocorrer.