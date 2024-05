Construção de 'piscinões' ameniza impacto das chuvas em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul investiu na infraestrutura da cidade para prevenir alagamentos provocados pelas chuvas. A criação de reservatórios na cidade para conter a água das chuvas tem se confirmado a cada novo evento climático. Alagamentos na área central do município que antes eram frequentes, tiveram avanços consideráveis e ainda serão positivamente impactados pelos novos piscinões que serão construídos.

Atualmente, Caxias conta com seis tanques de contenção construídos pela Prefeitura: São José, Pôr do Sol, Parque da Festa da Uva (dois reservatórios), Fátima Baixo e Pio X. O Samae também construiu uma bacia de retenção no bairro Serrano. Outros 21 reservatórios menores são oriundos de novos loteamentos e 75 são de edificações individuais. No total, a cidade conta com 102 reservatórios de água pluvial. Juntos, eles têm capacidade para armazenar 66.1 milhões de litros de água da chuva.

De acordo com o Departamento de Manejo de Águas Pluviais (DMAP), da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SMOSP), responsável pelo planejamento e gestão dos sistemas de manejo de águas pluviais do município, a cada novo loteamento na cidade é exigido ao loteador a construção de reservatórios de águas pluviais de acordo com o tamanho da sua área. Além disso, o novo Código Municipal de Edificações estabelece que construções com área igual ou superior a 500 metros quadrados também precisam instalar tanques de contenção.

A prefeitura vai investir mais R$ 25 milhões oriundos de financiamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para a construção de mais quatro tanques de contenção. Os novos reservatórios são o Villa Brazil (situado na rua Rogério Armando Issler, bairro Nossa Senhora das Graças; este reservatório é duplo - são dois piscinões), o De Lazzer (situado na rua Presidente João Goulart, bairro De Lazzer), e o da UCS (situado no Travessão Solferino, bairro Petrópolis). Eles vão impactar nos bairros arredores e também a região de Galópolis, ajudando a conter o grande volume de água que desce para a região Sul da cidade.

Além disso, também está incluso no investimento a construção da canalização pluvial na rua Eugênio Nicoletti e outras nos bairros São Caetano e Esplanada; a canalização pluvial na Rua dos Lírios e outras no bairro Charqueadas; e a contratação do estudo para elaboração do Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais do município.