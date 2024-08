Corsan inicia obras para a ampliação do tratamento de esgoto em Tramandaí

A Corsan dará início nesta quarta-feira (14) às obras de ampliação do sistema de tratamento de esgoto doméstico no município de Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho. Duas novas estações de bombeamento serão construídas no bairro Zona Nova e outras cinco estações serão concluídas nos bairros Tirolesa, Humaitá e Recanto da Lagoa. Além disso, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Tramandaí será ampliada e novas redes coletoras serão instaladas, somando um total de 3,5 quilômetros de tubulações. O investimento da companhia no município chega a R$ 9 milhões.

A obra em Tramandaí, que faz parte do plano de investimentos da Aegea para o Litoral Norte, tem como objetivo universalizar o saneamento na região até 2033. Até lá, mais de R$ 550 milhões em investimentos serão destinados à modernização dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Desse total, R$ 84 milhões serão investidos no projeto até o fim de 2024, reforçando ainda mais o compromisso e determinação da Companhia com a população local.

A companhia ainda destaca que está em andamento a construção de 9,2 quilômetros de tubulação (emissário) em Xangri-lá, que levará o efluente tratado da ETE II até o ponto 3 do rio Tramandaí, beneficiando o sistema de esgotamento do município e de parte de Capão da Canoa Já em Torres, quatro bairros vão receber 23,5 quilômetros de redes coletoras de esgoto doméstico: Salinas, Engenho Velho, Centenário e São Jorge, beneficiando cerca de 4,6 mil moradores.