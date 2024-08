Restauro da Casa da Lomba avança em Novo Hamburgo

Nem o mau tempo reduz o ritmo da obra de restauro da Casa da Lomba, no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo. Nesta semana, estão sendo realizadas obras no telhado do prédio histórico. A cobertura será totalmente desmontada para avaliação da estrutura, e as partes que não puderem ser aproveitadas serão substituídas. Toda a madeira utilizada receberá tratamento imunizante.

Nos períodos de chuva, os reparos no telhado são interrompidos, mas a equipe continua trabalhando na parte interna da casa. A etapa do telhado inclui a aplicação de isolamento acústico e manta metálica para evitar infiltrações. Após a finalização dos reparos no telhado, a restauração prosseguirá para as paredes e o assoalho.

"A empresa está trabalhando no local da obra, removendo as telhas, verificando a condição do madeiramento do telhado e substituindo as peças danificadas quando necessário. O cronograma está dentro do previsto inicialmente", explicou a secretária municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Viários, Greyce da Luz.

O projeto tem um investimento superior a R$ 1,8 milhão, sendo que parte desse valor foi obtida através de um projeto de restauração financiado pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, administrado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.