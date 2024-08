Hospital de Sapiranga recebe melhorias

O Hospital Sapiranga iniciou as obras de melhorias no Centro Cirúrgico, considerada uma das obras mais desafiadoras realizadas pela instituição nos últimos anos. O trabalho será conduzido em quatro etapas. O projeto, que será realizado com o serviço cirúrgico em andamento, será uma obra complexa, devido às grandes mudanças e adequações temporárias que serão geradas.

A primeira etapa das obras iniciará pela área dos vestiários e da sala cirúrgica 3. O Comitê de Obras está atuando diariamente no gerenciamento das intervenções. Nesta semana, o hospital inaugurou a sala cirúrgica, um passo significativo para manter a qualidade e a continuidade dos serviços durante as obras de reestruturação do centro cirúrgico. Com uma estrutura híbrida, esta nova sala será essencial para que os procedimentos sigam sem interrupções, enquanto outras áreas do centro cirúrgico passam pelas melhorias necessárias.

A nova sala foi projetada para ser uma estrutura híbrida, o que significa que, futuramente, será equipada para realizar procedimentos através da técnica de hemodinâmica. Além disso, o projeto de ampliação do centro cirúrgico já prevê a construção de mais uma sala cirúrgica, totalizando um centro cirúrgico com seis salas, o que corresponderá a ampliação em 50 % da sua capacidade instalada.

A outra novidade é nova Central de Material e Esterilização, incorporando uma avançada e moderna estrutura para uma área vital do hospital, responsável pela limpeza, desinfecção, esterilização e distribuição de todos os materiais e instrumentos cirúrgicos utilizados nas diversas áreas da instituição. A importância da central reside na garantia de que todos os equipamentos e instrumentos estejam livres de qualquer forma de contaminação.