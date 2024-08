Ponte entre Lajeado e Arroio do Meio é entregue, mas trânsito não é liberado

A ponte metálica montada pelo Exército para ligar as cidades de Lajeado e Arroio do Meio, no Vale do Taquari, foi entregue nesta quarta-feira (7), porém, o trânsito ainda não está liberado. O motivo é que um dos acessos da ponte não foi concluído por conta das condições climáticas. A expectativa é de que os veículos só comecem a trafegar pela passagem a partir de sexta-feira (9).

A confirmação da permanência do bloqueio foi feito pela prefeitura de Lajeado. Por sinal, é no município que reside o problema. De acordo com o Executivo municipal, a liberação não foi feita porque o acesso ao local não está concluído e, com a chuva, haveria grande risco de veículos pesados atolarem. Com o tempo chuvoso na região, as equipes não conseguiram finalizar o acesso e, por isso, mesmo com a estrutura pronta, o tráfego permanecerá suspenso até o fim da semana.

A nova estrutura metálica ficará instalada no local de forma provisória a passagem terá mão única, que será monitorada por militares 24 horas por dia, além do uso de semáforos. , até que seja concluída a obra da ponte sobre o Rio Forqueta na ERS-130, cuja conclusão está prevista para dezembro. Com 60 metros de comprimento,, além do uso de semáforos.

A travessia terá capacidade para suportar até 80 toneladas e servirá, também, para o trafego de veículo leves e pesados, como, carros, caminhões, ônibus, ambulâncias, nos primeiros 15 dias. Posteriormente, a decisão sobre a manutenção da acesso a automóveis leves será reavaliada. Sem a ponte, a ligação entre os dois municípios foi aumentada em cerca de 60 quilômetros.