Empresa de Ivoti trabalha na produção de 500 casas temporárias para o pós-enchente

Uma casa que já sai pronta da fábrica, com alto padrão de qualidade e cujo processo de construção utiliza tecnologias avançadas. É assim que estão sendo produzidas as 500 unidades temporárias que serão destinadas pelo governo do Estado a famílias que perderam seus lares nas enchentes de maio. As moradias são transportáveis e vão proporcionar um recomeço digno às pessoas que foram atingidas.

Instalada em Ivoti, na Região Metropolitana, a empresa Visia Construção Modular, contratada para a produção das casas, trabalha buscando agilizar ao máximo o processo para entregá-las o quanto antes. Como na indústria automotiva, as casas são produzidas em uma linha de montagem, por etapas e de forma padronizada.

No modelo de fabricação em série, os funcionários realizam tarefas específicas, distribuídos em diferentes estações de trabalho. Assim, passo a passo, mas em ritmo acelerado, as peças tomam forma, até serem concluídas. Ao final, elas podem ser colocados em um caminhão e transportadas para o local onde serão instaladas.

A empresa desenvolveu um protótipo e reproduzirá o mesmo modelo nas 500 unidades. Produzidas com estrutura modular, as casas medem 27 metros quadrados e contam com um dormitório, banheiro e sala com cozinha conjugada. As paredes espessas são feitas com estrutura metálica e elementos que garantem resistência e conforto.

Depois do transporte, para instalar a casa no terreno, será preciso apenas colocar algumas sapatas (um tipo de fundação) e fazer as conexões da rede de água, esgoto e energia elétrica. As unidades serão entregues com mobiliário feito sob medida e eletrodomésticos. Elas terão chuveiro, luminárias, cama de casal, beliche, sofá-cama, mesa com cadeiras, fogão e geladeira. O governo do Estado está investindo cerca de R$ 66,7 milhões no projeto.