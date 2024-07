Leilão da PPP da iluminação pública em Sapiranga está marcado para ocorrer em 19 de setembro, em São Paulo

A abertura do leilão da parceria público-privada (PPP) para a iluminação pública de Sapiranga, município localizado no Vale do Rio do Sinos, já tem data definida. As propostas comerciais serão conhecidas em 19 de setembro, em sessão que se iniciará às 14h, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo.

Com estruturação liderada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a futura concessão tem por objetivo qualificar o sistema com a substituição dos mais de 11 mil pontos de luz atuais para tecnologia LED. Além disso, busca atender à demanda reprimida em mais 763 pontos, incluindo a iluminação ao longo dos mais de oito quilômetros da RS-239.

A previsão é de que a PPP represente cerca de R$ 127 milhões em investimentos ao longo do período de concessão na melhoria da iluminação pública da cidade, que tem aproximadamente 82 mil moradores. Os trabalhos para a estruturação da PPP de Sapiranga iniciaram em abril do ano passado. O edital da concorrência fixou a data de 16 de setembro como prazo para habilitação das empresas interessadas no leilão, com a entrega formal das propostas comerciais.