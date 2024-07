Leilão da PPP da iluminação de Santa Maria ganha nova data

O leilão da parceria público-privada (PPP) da iluminação pública de Santa Maria está confirmado para a sexta-feira, dia 19 de julho, às 14 horas, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. Na ocasião, será conhecida a empresa ou consórcio vencedor da disputa pela modernização da iluminação pública do município com lâmpadas de LED. Antes, na segunda-feira (15), das 9 horas às 12 horas, os grupos interessados em participar do certame terão entregue os envelopes, incluindo a proposta comercial e documentos de habilitação.

O leilão estava marcado para 14 de junho ele foi adiado , porém, por conta das enchentes,. A modelagem do projeto é conduzida pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com a parceria do consórcio Houer Concessões e M Viana Advogados, que executou a estruturação da PPP. Por meio da concessão, a totalidade dos pontos de luz serão substituídos por lâmpadas de LED.

Também está prevista a ampliação de 1.293 pontos para atender a demanda defasada. Outras 363 luminárias devem ser adicionadas anualmente de modo a suprir a expansão habitacional do município. O valor total estimado do contrato de concessão do parque de iluminação é de R$ 219.7 milhões, e o prazo da concessão será de 24 anos.