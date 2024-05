Santa Maria adia leilão da PPP da iluminação pública

A prefeitura de Santa Maria, em conjunto com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), informou nesta segunda-feira (27) o adiamento da abertura do leilão da parceria público-privada (PPP) para o sistema de iluminação pública do município. Diante da necessidade urgente de acolher milhares de desalojados e de priorizar os serviços mais essenciais à população gaúcha atingida pelas enchentes, a sessão de abertura das propostas foi remarcada para o dia 19 de julho, na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. A data anterior do leilão estava prevista para o próximo dia 14 de junho.A modelagem do projeto é conduzida pelo BRDE, com a parceria do consórcio Houer Concessões e M Viana Advogados, que executou a estruturação da PPP. As condições iniciais do projeto seguem inalteradas pois, conforme levantamento da prefeitura, não houve danos na estrutura atual da iluminação pública da cidade com os recentes eventos climáticos.Também atingida pela enchente histórica do RS, a decisão pelo adiamento do leilão visa também possibilitar que a prefeitura de Santa Maria possa priorizar os esforços e recursos municipais para mitigar os impactos e a recuperação das áreas atingidas, em especial nas questões de logística. O novo cronograma estabelecerá o dia 15 de julho como data para recebimento dos envelopes com as propostas das empresas interessadas.