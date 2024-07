Esteio divulga lista do programa Renda Certa Emergencial

A prefeitura de Esteio divulgou nesta quarta-feira (24) a lista com os contemplados no primeiro lote do Renda Certa Emergencial. O programa do município está pagando R$ 2 mil para famílias de Esteio que tiveram as casas afetadas pelas cheias entre o final de abril e a primeira quinzena de maio, que receberam o Auxílio Reconstrução do Governo Federal, mas não tiveram direito aos recursos dos programas estaduais Volta por Cima e Pix SOS Rio Grande do Sul.

A entrega dos cartões eletrônicos será feita nesta sexta-feira (26), das 14h às 20h, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), que fica na rua Rio Grande, 2263, bairro São Sebastião. Para retirar o cartão, o contemplado precisa apresentar documento de identificação com foto. O crédito será efetuado na segunda-feira (29). Quem não puder retirar o cartão na sexta-feira (26) tem até o dia 2 de agosto para retirá-lo, das 9h às 17h, também no CEU.

Este primeiro lote de entregas contempla apenas famílias que o governo do Estado já identificou que não se enquadram nos critérios dos programas estaduais Volta por Cima e Pix SOS Rio Grande do Sul. "Como o governo gaúcho vai divulgar novos beneficiados dos programas estaduais nos próximos dias, a prefeitura precisa aguardar esse comunicado para verificar quais outras famílias terão direito aos valores do programa municipal. Os novos lotes do programa Renda Certa Emergencial serão divulgados na próxima quarta-feira (31) e nos dias 7 e 14 de agosto.

As famílias com direito ao Renda Certa Emergencial não precisam fazer nenhuma espécie de cadastramento, a não ser aquelas que não tenham registro no CadÚnico. Os dados utilizados para a análise das famílias com direito aos recursos serão extraídos do formulário preenchido para a solicitação do Auxílio Emergencial do governo federal.