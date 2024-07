Rumo Logística dá prazo para avaliação sobre danos em ferrovias do RS

Em reunião virtual com o vice-governador Gabriel Souza, dirigentes da Rumo Logística - concessionária que administra a Malha Sul - se comprometeram a apresentar, em cerca de 20 dias, um diagnóstico dos danos causados pelas enchentes no modal ferroviário do Rio Grande do Sul. Além das condições gerais e pré-existentes, o documento deve apresentar o detalhamento das estruturas afetadas e comprometidas pelas chuvas, segundo o vice-presidente empresa, Guilherme Penin. Também participaram do encontro os secretários de Logística e Transportes, Juvir Costella, e da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi.

A empresa Rumo Logística detém a concessão de 3,15 mil km de ferrovias, sendo que cerca de 1,6 mil km estão desativados desde antes das enchentes registradas em maio. Para acompanhar as demandas do setor, foi criado o Departamento de Ferrovias, ligado à Secretaria de Logística e Transportes. Além disso, o Gabinete do Vice-Governador (GVG) vem tratando da pauta com reuniões com as áreas responsáveis do governo federal, como o Ministério dos Transportes e a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário.

Um deles foi o Trem dos Vales Em entrevista ao Jornal Cidades, o coordenador do passeio, Rafael Fontana, havia dito que a Rumo não havia passado informações a eles sobre a extensão dos danos, o que complicaria a organização do atrativo para a temporada de 2024, prevista para iniciar no segundo semestre. Por conta da questão das enchentes, alguns atrativos turísticos ferroviários foram, inclusive, cancelados., que faz o caminho entre Muçum e Guaporé., o coordenador do passeio, Rafael Fontana, havia dito que, o que complicaria a organização do atrativo para a temporada de 2024, prevista para iniciar no segundo semestre.