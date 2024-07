Tricofest movimenta R$ 10 milhões em Nova Petrópolis

Finalizada no domingo (14), a Tricofest, em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, foi considerada um sucesso de público e de vendas pela organização do evento. A Tricofest contou com a presença de mais de 60 mil pessoas e movimentou quase R$ 10 milhões, de acordo com o coordenador de infraestrutura, André Fernando Schmitt.

Nos primeiros finais de semana, em média, oito mil visitantes prestigiaram o festejo, que ocorreu no Centro de Eventos da cidade. E, nos últimos, chegou ao número de 14 mil pessoas. "O frio é o nosso maior vendedor. Junto a isso, a população percebeu que era possível viajar pelas nossas estradas, além da importância de movimentar a economia gaúcha", diz o coordenador.

A atração reuniu 50 expositores da malharia de diversos estilos e valores para o público feminino, masculino e infantil. "Os produtos são feitos por empresas familiares pequenas da cidade, logo, são únicos. E outro diferencial é na alta qualidade do produto, na modernidade e no design", analisa André Fernando Schmitt. Ele afirma que os hotéis, restaurantes, bares, postos de gasolina e outros setores comerciais também foram impactados positivamente com o evento na cidade.

A Tricofest de Nova Petrópolis também contou com momentos de solidariedade para os atingidos pelas enchentes de maio. O local foi ponto de doações para alimentos e vestuários. Com isso, mais de 1 mil peças de roupas foram recolhidas. Ainda foi criado o Pix Solidário que arrecadou R$ 3 mil para as vitimas das enchentes. A tendência é que este valor seja utilizado para comprar alimentos e produtos de higiene, que serão distribuídos para famílias da Região Metropolitana, conforme critérios que serão ainda estabelecidos.

Encerrada a edição de Nova Petrópolis, a organização agora prepara a abertura da Tricofest em Picada Café, que ocorre nesta sexta-feira (19), no Parque Histórico Municipal Jorge Kuhn. Com estacionamento e entrada franca, a expectativa é um público de 50 mil visitantes durante os 23 dias. Com 40 expositores, esperam arrecadar R$ 7 milhões com a comercialização dos vestuários, de acordo com André Fernando Schmitt.

"Os estandes com os vestuários estão cobertos, mas o local tem bastante área livre. Dá para passear o dia inteiro na Tricofest de Picada do Café", comenta.