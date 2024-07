Hospital Centenário apresenta relatório do primeiro semestre em São Leopoldo

A presidente da Fundação Hospital Centenário, Gisele da Rosa Vieira, apresentou ao prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, na quinta-feira (11), o relatório de gestão com os principais números e ações realizadas pela instituição de saúde. Nos seis primeiros meses do ano foram mais de 18 mil atendimentos na emergência, seis mil na pediatria e cerca de 1.500 em cirurgias gerais. No ambulatório do Centenário, que atende especialidades como urologia, oncologia cirúrgica e traumatologia, foram mais de três mil atendimentos no período; mais de 600 cirurgias eletivas foram realizadas. E os atendimentos ambulatoriais oncológicos somaram cerca de 3.500.

O prefeito Ary Vanazzi destacou a importância da prestação de contas pelo serviço púbico. "Ela dá uma dimensão para a sociedade do volume de trabalho e dos investimentos realizados", disse. A presidenta da Fundação, Gisele da Rosa Vieira, destacou o trabalho realizado pelos servidores do hospital, especialmente ao longo do mês de maio, quando a cidade passou pela maior enchente da sua história. Além de manter plenamente os atendimentos de urgência e emergência, o Hospital Centenário recebeu ainda pacientes da UPA Zona Norte e realocou pacientes menos graves e com necessidade de maior internação em enfermarias abertas pela instituição e pela Secretaria Municipal de Saúde no Centro de Saúde Feitoria e na Unisinos.

Participaram do encontro o secretário municipal de Saúde, Julio Dorneles; a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Eliene Amorim; a secretária municipal de Segurança Pública e Defesa Comunitária, Giselda Matheus; a superintendente de Comunicação, Deisi Conceição da Silva; a presidente da Fundação Municipal de Saúde, Paula Silva; o vereador Nestor Schwertner; o presidente do Conselho Municipal de Saúde, José Carlos Teixeira; a secretária adjunta de saúde, Fabiani Oliveira; e servidores municipais.