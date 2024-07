Expovale e Construmóbil serão lançadas em agosto

A 23ª Feira Industrial, Comercial e de Serviços do Vale do Taquari (Expovale) e a 11ª Feira da Construção Civil, Mobiliário e Decoração (Construmóbil) terão seu lançamento oficial no dia 8 de agosto. O evento que vai reunir expositores, patrocinadores, autoridades e imprensa ocorre no Espaço de Eventos da Unimed, em Lajeado.

A cerimônia será promovida a três meses do início das duas grandes feiras, as quais acontecem juntas no período de 7 a 10 e 13 a 17 de novembro, no Parque do Imigrante, em Lajeado. Um dos símbolos da retomada dos negócios na região após as enchentes, os eventos têm como objetivo servir de estímulo e oportunidade para as empresas.

Sob o tema "Caminhos para o futuro", as feiras são realizadas pela Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil) e Prefeitura de Lajeado, que trabalham na organização desde o início do ano. O lançamento prevê a apresentação da programação e das principais novidades para os nove dias pelos presidentes Graciela Black (Expovale) e Daniel Bergesch (Construmóbil).

A comissão organizadora realiza reuniões gerais e setoriais para alinhamento dos assuntos e encaminhamento de ações. O último encontro foi nesta semana e abordou de forma especial os preparativos para o lançamento e o Parque do Imigrante. De acordo com Cátia Regina Berteli, da Secretaria Municipal do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade, a prefeitura trabalha na busca alternativas para o deslocamento adequado das famílias que ainda estão no local. Posteriormente, inicia o cronograma de reformas na estrutura física que vai sediar os dois eventos na cidade.