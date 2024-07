Projeto Varal Solidário será encerrado em Santa Cruz do Sul

Está chegando ao fim mais um ciclo de edições do projeto Varal Solidário, em Santa Cruz do Sul. Este ano já foram entregues a famílias em situação de vulnerabilidade social, na cidade e no interior, quase 4 mil peças de agasalhos, entre roupas, calçados, cobertores e outros itens de inverno. A iniciativa encerra na próxima semana com a edição de número 37, que será realizada na Reserva dos Kroth, no pavilhão da comunidade.

Em 2024 o projeto cresceu e feiras também foram realizadas em distritos e áreas mais afastadas de Santa Cruz do Sul. Este ano, em razão do expressivo volume de doações vindas até mesmo de outros estados do Brasil por conta da tragédia climática que atingiu o Estado, não foi estabelecido um limite de peças a serem retiradas pelos usuários. Foi possível levar para casa a quantidade necessária para vestir a família inteira.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Priscila Froemming, embora o projeto se encaminhe para o final, ainda há muita roupa em estoque e todas as pessoas que precisarem serão atendidas pela prefeitura. "Basta procurar os Cras que ninguém vai ficar sem agasalho", frisou. Ela informou ainda que em Alto Paredão haverá uma edição extra do varal e as comunidades que ainda tiverem necessidade podem ligar para a secretaria. Esta semana, roupas infantis foram distribuídas para as crianças e adolescentes nos centros ocupacionais.

A cozinheira Silvânia Juraci Porto, 67 anos, que participou do projeto, parecia estar satisfeita depois de encontrar praticamente tudo o que precisava. Ao participar pela primeira vez de uma edição do varal, ela elogiou o projeto e disse que pretende voltar no ano que vem. "Gostei da organização, as pessoas são muito educadas, simpáticas, conversam e perguntam o que a gente precisa", disse.