Após quase dois meses, Lago Telmo Kirst é reaberto em Santa Cruz do Sul

Depois de quase dois meses fechado, o Lago Telmo Kirst, em Santa Cruz do Sul, reabriu os portões ao público novamente no sábado (29). A prefeitura realizou um mutirão de atividades ao longo do dia anterior para que a estrutura estivesse pronta para receber a comunidade.

A Secretaria de Obras e Infraestrutura (Seoi) fez a repavimentação asfáltica de um trecho de aproximadamente 50 metros das pistas de caminhada e ciclismo do Complexo Esportivo Normélio Egídio Boettcher, que foi arrancado pela enxurrada. Também foi feita a limpeza, embelezamento e reposição de diversos itens do Lago. A enchente danificou várias lixeiras, sendo necessária a instalação de 16 novas unidades.

A equipe de jardinagem da pasta replantou as flores dos canteiros, enquanto que trabalhadores da empresa Conesul trataram da manutenção geral do local, com higienização e pintura dos meios-fios. O playground, instalado em abril no Lago, segue habilitado para uso pela população.