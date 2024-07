Rede anuncia construção de hotel de alto padrão em Canela

A Rede Accor anunciou esta semana o Canela Flats, primeiro empreendimento da marca na cidade. O hotel está previsto para ser inaugurado em 2025. Localizado no Centro da cidade, a construção será composta por uma torre de hotel - primeiro Novotel da Serra gaúcha ,duas torres de flats e um residencial, somando três operações comercializadas e administradas pela CommandHouse. Os flats e apartamentos residenciais são escriturados e serão entregues mobiliados e decorados.

O empreendimento, com 18 mil metros quadrados de área construída, contará com uma infraestrutura completa, incluindo piscina aquecida coberta, brinquedoteca, área fitness, sauna, restaurante de padrão internacional e estacionamento para mais de 180 veículos. "Esta aliança estratégica com a Accor é um marco para nós, trazendo a chancela de uma das maiores redes hoteleiras do mundo para Canela", afirma Márcia Almeida, CEO da Command Invest, que é parceira no empreendimento.

Segundo a empresária, a Serra Gaúcha é uma região que se destaca no cenário imobiliário de luxo com belas paisagens e uma infraestrutura turística muito bem desenvolvida. "Canela, em particular, tem se tornado um polo de investimentos imobiliários, atraindo empreendimentos que buscam oferecer conforto e exclusividade", destaca. De acordo com a executiva, a taxa média de ocupação hoteleira anual em na cidade e na vizinha Gramado é de 81%, projetando rentabilidade locatícia extremamente atrativa, na avaliação dela.