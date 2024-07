Santa Cruz do Sul vai receber hotel da bandeira Ibis

O Grupo Accor e o Grupo Atta Empreendimentos Imobiliários anunciaram, nesta quarta-feira (3), a construção de um hotel com a bandeira Ibis em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O investimento está estimado em cerca de R$ 30 milhões e o hotel deverá disponibilizar 100 acomodações. O hotel será construído próximo ao Parque da Oktoberfest.

O lançamento deve ocorrer até o final do ano e, após, serão mais 36 meses até a finalização da obra. Desenvolvido dentro do conceito de condo-hotel, o empreendimento une os setores imobiliário e hoteleiro, com unidades autônomas adquiridas por diferentes compradores e com escritura definitiva.

Nas fases de construção e operação cerca de 30 empregos diretos e outros 200 indiretos devem ser gerados. Os projetos para obtenção das licenças junto à prefeitura já estão sendo encaminhados e, nos próximos dias uma empresa terceirizada irá para a cidade para elaboração de um estudo que vai demonstrar aos investidores locais uma prospecção da rentabilidade do negócio. Serão compilados dados do comércio, indústria, serviços, ocupação da rede hoteleira e investimentos futuros.

A topografia do terreno já foi concluída e agora será feita a sondagem do solo para analisar as condições da área para construção das fundações. De acordo com o desenvolvedor do Grupo Atta, Vítor de Souza, uma das preocupações é com a estética da construção, que deverá trazer uma arquitetura moderna e inovadora. "Vamos trazer algo muito moderno, com um layout novo, que chame a atenção dos clientes e dos moradores do entorno. Não será um caixote, temos essa preocupação com a beleza do prédio, com uma fachada bonita", disse.

Vitor destacou que em 2016 o grupo Accor já havia anunciado o investimento em Santa Cruz do Sul, que por fim acabou não se concretizando. Ele destacou que a escolha por Santa Cruz do Sul também foi embasada em uma pesquisa de mercado. "Vamos elevar o nível da hotelaria, que já é muito bom aqui em Santa Cruz, para um padrão internacional e trazer prosperidade e um fluxo de turistas ainda maior. Aqui tem muito turista internacional que já está acostumado a se hospedar no Ibis na Europa, na América Latina e agora vai poder encontrar aqui o mesmo padrão de qualidade que encontra lá fora", frisou.